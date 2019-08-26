Dünya Badminton Şampiyonası sona erdi
Şampiyonada Türk sporcular, ilk turda rakiplerine yenildi26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:02
ANKARA (AA) - İsviçre'de düzenlenen Dünya Badminton Şampiyonası sona erdi.
İsviçre'nin Basel kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada Türkiye'yi 5 sporcu temsil etti.
Tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, tek erkeklerde Emre Lale ilk turda rakiplerine yenilerek elendi.
Çift kadınlarda ise Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi de Rus Anastasiia Akchurina-Olga Morozova çiftine yenildi.
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