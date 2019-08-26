Dünya Badminton Şampiyonası sona erdi Şampiyonada Türk sporcular, ilk turda rakiplerine yenildi

ANKARA (AA) - İsviçre'de düzenlenen Dünya Badminton Şampiyonası sona erdi. İsviçre'nin Basel kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada Türkiye'yi 5 sporcu temsil etti. Tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, tek erkeklerde Emre Lale ilk turda rakiplerine yenilerek elendi. Çift kadınlarda ise Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi de Rus Anastasiia Akchurina-Olga Morozova çiftine yenildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.