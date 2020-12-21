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Spor Dünya Badminton Federasyonundan Murat Özmekik'e üstün hizmet ödülü
Spor

Dünya Badminton Federasyonundan Murat Özmekik'e üstün hizmet ödülü

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:35:14 -
Dünya Badminton Federasyonundan Murat Özmekik'e üstün hizmet ödülü

ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Dünya Badminton Federasyonu (BWF) tarafından "üstün hizmet ödülü"ne layık görüldü.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, "BWF, Türk badmintonuna yaptığı hizmetler, Türk badmintonunun elde ettiği başarılar ve hayata geçirdiği projelerden dolayı 'üstün hizmet ödülü'ne Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'i layık buldu." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Özmekik, çok sayıda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Türkiye, dünyada kendine ait TBF markası ile ülkesindeki milli sporcularına ve tüm projelere ücretsiz malzeme dağıtan, yaklaşık 20'ye yakın malzeme ürettiren tek federasyon. Projelerimizle de yine aynı şekilde Türkiye Badminton Federasyonu örnek bir federasyondur." ifadelerini kullandı.

Dünya Badminton Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Özmekik, "Bu ödülün 2021 yılında yapılacak Dünya Badminton Federasyonu Genel Kurulu'nda, Dünya Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığım öncesinde gelmesi benim için çok anlamlı oldu." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Murat Özmekik, ödülünü Dünya Badminton Federasyonunun merkezi olan Malezya'da 2021 yılının nisan ayında düzenlenmesi planlanan Malezya Açık Badminton Turnuvası'nda alacak.

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