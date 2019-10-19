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Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. Açılış töreninde TSK Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 07:24
Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı

7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde gerçekleştirildi.

50'den fazla ülkenin savunma bakanları, ordu komutanları ve Çin'de bulunan yabancı askeri ataşelerin katıldığı açılış töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.

Organizasyonun İcra Kurulu Başkanı Yang Jian, iki yıl süren hazırlıkların ardından askeri oyunların tarihte en kapsamlı şekilde gerçekleşeceğini ifade etti.

27 ana ve 329 küçük kategorinin yer aldığı askeri olimpiyat oyunlarında müsabakalar yarın başlayacak. Milli güreşçiler ise 21-24 Ekim tarihlerinde mindere çıkacak. Milli takım kafilesinde Taha Akgül'ün yanı sıra Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar, Selahattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı yer alıyor.

Milli güreşçiler, 13 Ekim'de birliklerine teslim olmuş ve 16 Ekim'de Çin'e hareket etmişlerdi. Oyunlarda ilk defa 5G+8K ve 5G+VR bilgi aktarımı ve televizyon yayın teknolojisi de kullanılacak.

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 07:24
  1. 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi
  2. Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları
  3. Taha Akgül
  4. Anadolu Ajansı

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