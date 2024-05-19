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Spor Dünya Arda'yı konuşuyor! Sen ne yaptın böyle Arda... İki gol birden...
Spor

Dünya Arda'yı konuşuyor! Sen ne yaptın böyle Arda... İki gol birden...

Yeniakit Publisher
2024-05-19 21:51:00 -
Dünya Arda'yı konuşuyor! Sen ne yaptın böyle Arda... İki gol birden...

Arda Güler, Villarreal karşısında fileleri 2 kez havalandırdı ve ligde oynadığı son 8 maçta 6. kez golünü attı.

Arda Güler, Villarreal karşısında fileleri 2 kez havalandırdı ve ligde oynadığı son 8 maçta 6. kez golünü attı.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Villarreal deplasmanında iki kez daha fileleri havalandırdı.

Ligin başlarında sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, Villarreal karşısında bir kez daha ilk 11'de şans buldu ve 14. dakikada takımını öne geçirdi. Arda, 45. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü de attı.

Arda Güler, La Liga'da oynadığı son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiş oldu.
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