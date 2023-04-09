Dünya alarmda! Bu esrarengiz canlının ne olduğu bilinmiyor

İngiltere sahilinde kıyıya esrarengiz bir canlı vurdu. Henüz ne olduğu belli olmayan ve uzaylıya benzetilen canlının yanına kimse yaklaştırılmıyor.

İngiltere'de bir sahilde dolaşırken " uzaylı benzeri" bir yaratıkla karşılaşan kadın şaşkına döndü

72 yaşındaki Marilyn Inglis, Littlehampton'da bir kumsalda yürürken çivili bir kuyruğu ve yarı saydam bir kafası olan hayvanı gördü.

Marilyn şunları söyledi: "Bunun gibi çok fazla şey görmüyorsunuz - bir süre orada durup ona baktık. Uzaylı gibi görünüyordu."

Fotoğrafları bir sürü kişiye gösterdim ama kimse bunun ne olabileceğini bilmiyor gibiydi"

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Bunu balığa giden insanlara gösterdiğimde kimsenin ne olduğu hakkında bir fikri yok gibiydi, ancak gerçek hayatta görmediler, bu da fotoğrafı görmekten daha ürkütücüydü

NE OLDUĞU HALA BİLİNMİYOR

Kadın tarafından bulunan garip canlının ne olduğu bilinmiyor. Canlı hakkındaki araştırmalar devam ediyor.