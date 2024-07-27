Dünya alarma geçti! En bulaşıcı varyant hızla yayılıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde Covid-19 virüsüne yakalanması kamuoyunun dikkatini bu hastalığa yeniden çekerken ABD'de vakaların arttığı belirtildi. Özellikle Covid-19 virüsünün iki yeni varyantı KP.3 ve KP.3.1.1 virüslerinin hızla bulaştığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) yeni dalgaya karşı uyarılarda bulunuyor.

EN BULAŞICI VARYANT UYARISI

ABD'de bulunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre 7 Temmuz ile 20 Temmuz arasındaki iki haftalık bir süre içinde KP.3 varyantı pozitif enfeksiyonların yüzde 32,9'unu oluştururken, bunu yüzde 17,7 ile KP.3.1.1 takip etti. İki varyant birlikte ABD'deki vakaların yüzde 50,6'sını oluşturuyor.

En az 21 ABD eyaletinde Covid vakalarının yüksek seviyelerde olduğu belirtilirken California Üniversitesi yeni varyantlar için, "Çok, çok bulaşıcı bir varyantınız var, muhtemelen sahip olduğumuz en bulaşıcı olanlardan biri" açıklamasında bulundu. İngiltere ve Yunanistan'da da daha önce Covid-19 vakalarında patlama olduğu ifade edilmişti.

Covid-19'un yeni varyantları�KP.3 ve KP.3.1.1 hızla yayılıyor

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BELİRTİLERİ NELER?

Covid-19 bulaştıktan birkaç gün sonra, en geç 2 hafta içinde belirti göstermeye başlıyor. Uzmanlar Covid-19 belirtileri görülmesi halinde hemen en yakın sağlık merkezine başvurulmasını ve test olunmasını öneriyor. COVID-19'un bazı belirtileri ise şöyle:

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

Tükenmişlik

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Tat veya koku kaybı

Boğaz ağrısı

Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı

Mide bulantısı ya da kusma

İshal

Uzmanlar aşı olmanın önemine vurgu yapıyor

YAZIN COVID NEDEN ARTIYOR?

Covid-19 vakalarının yaz aylarında artış göstermesinin nedenini uzmanlar insanların park, plaj, festival, konser gibi alanlarda yazın daha sık bir araya gelmesi olarak gösteriyor. Kalabalık ortamlarda virüs daha çok kişiye bulaşıyor. Örneğin İngiltere'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izlemek için bir araya gelen taraftarlar nedeniyle hasta sayısında büyük bir artış yaşanıyor.

SOSYAL MESAFE VE MASKENİN ÖNEMİ

Uzmanlar yaz mevsiminde kalabalık ortamlardan kaçınılmasını, sosyal mesafenin korunmasını ve bu gibi ortamlarda mutlaka maske kullanılmasını öneriyor. Bunun yanında hijyene önem verilmesi ve aşı olmanın ihmal edilmemesi de hekimler tarafından tavsiye ediliyor.