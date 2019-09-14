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Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden Vali Şentürk’e ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:27
Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden Vali Şentürk’e ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.


Ziyarette, DATÜB Genel Sekreter Fuat Uçar, Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Türkiye Bozüyük İlçe Temsilcisi Bekir Velioğlu, DATÜB Asistanı Medine Aznavur yer aldı.


DATÜB heyeti Bilecik Bozöyük’te yaşayan Ahıska Türklerinin oturma izinleri, vatandaşlık başvuruları ile genel durumları hakkında Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e bilgi verdi.


DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Vali Şentürk’e Ahıska Türklerine olan desteğinden dolayı teşekkür ederek, DATÜB olarak talepleri iletti. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un mesajını Vali Bilal Şentürk’e iletti.


DATÜB heyeti Bilecik’te gerçekleşen çalışma ziyareti çerçevesinde Bilecik Nüfus vatandaşlık İl Müdürlüğünü, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü de ziyaret etti.


Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Ocak 2019 tarihinde Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Bilecik Bozöyük ilçesine temsilcilik açamıştı. Bilecik’te Vali Bilal Şentürk’ün koordinasyonunda Ahıska Türklerine yönelik birçok çalışma yapılıyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:27
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