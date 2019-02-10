Dünya ahiret dengesini öğreten bir Peygamber

‘Sizin hayırlınız, ne ahireti için dünyayı terk edeniniz, ne de dünyası için ahireti terk edeninizdir. Aksine her birine gerektiği kadar değer vereninizdir’ (İbn Mace).

Birisi Resulüllah’a veresiye genç bir deve satmıştı, istemeye geldiğinde biraz kaba konuştu. Yanındakiler onu paylamaya yeltendiler. Resulüllah müsaade etmedi ve buyurdu ki: ‘Bırakın, alacaklı olanın konuşma hakkı vardır, genç bir deve satın alıp ona verin’. Aradılar ve dediler ki, bulduklarımız onunkinden daha değerli, onunki ayarında birini bulamadık. ‘Olsun, daha değerli olanı verin, çünkü sizin hayırlınız ödemeyi en güzel yapanınızdır’ buyurdu (Müslim). Bu konudaki başka bir hadisi şerif şöyledir: ‘Allah, satarken de, alırken de, öderken de müsamahalı olanı sever’. Yani satarken eksik vermek şöyle dursun, biraz da üzerine ekler, ucuz satar, alırken çok incesine bakmaz, öderken mümkünse zamanı gelmeden de öder, vereceğinden daha iyisini verir.