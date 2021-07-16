Dünya Adana Demirspor'u konuşuyor! David Luiz ile anlaşma tamam

Adana Demirspor’dan bir bomba daha! Belhanda, Assamblonga, Svensson, Balotelli gibi yıldızları toplayan Adana Demirspor stopere de dünyaca ünlü oyuncu David Luiz’le anlaştı. Başkan Murat Sancak’ın transferini bizzat bitirdiği David Luiz ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.



Adana Demirspor’da bombardıman hız kesmeden devam ediyor... Lacivert-Mavililer, bir dünya yıldızını daha Türkiye’ye getiriyor... Başkan Murat Sancak’ın, “Görüşmeler devam ediyor” dediği David Luiz transferinde mutlu sona ulaşıldı. Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağlandı. Menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerde söz kesildiği ifade edilirken, aynı Balotelli’de olduğu gibi oyuncunun İstanbul’a gelerek transfere son noktanın konulacağı belirtildi.

Adana Demirspor'un sükse transferleri dünya gündeminde yer almaya başladı.

Akintola da geliyor

Adana Demirspor’da Luiz’in yanı sıra Akintola transferi de bitti. Geçen sezonu Hatayspor’da kiralık olarak geçiren ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncuyla yapılan görüşmelerde el sıkışıldı. Bonservis konusunu da 750 bin Euro’ya çözen Mavi Şimşekler’in bu transferi de kısa sürede duyurması bekleniyor.