Dünya 2024’e vicdansız giriyor! Döktüğünüz kanda boğulun

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, büyük bölümünü işgal edip Filistinlilerden arındırmak istediği Gazze Şeridi’nde sağ kalanlara akıllara zarar bir tecrit uygulamak için hazırlık yapıyor... Gazze’de 21 binden azla masumu katleden ve soykırıma ara vermeden devam eden siyonistlerin, saldırıları durdurmadan önce gelecek adına planlarını dünyaya kabul ettirmek istediği ifade edildi

Mısır'ı iknaya çalışıyorlar

İsrail’in Kanal 14 televizyonunun haberine göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kuşatma altındaki Gazze’ye silah sokulmasını engelleyecek ve tüm kontrolü siyonistlerin elinde tutacak bir plan için çalıştığı belirtidi. “Gelişmiş bir sınır bariyeri” inşa etme planları konusunda Mısır’la görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.

Kanal 14’e göre Gazze’nin büyük bölümünü işgal altında tutmayı düşünen Gallant, İsrail’in Gazze-Mısır sınırındaki bölgeyi işgal etmeyi planlamadığını, ancak daha sıkı sınır kontrolleri istediğini ifade etti. Gallant, “Refah kentinde operasyonlar düzenleyeceğiz ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için çeşitli vasıtalar kullanacağız” şeklinde konuştu.

Haberde İsrail’in Refah geçiş alanını genişletmeyi planladığı ve İsrail askerlerinin de olduğu çok uluslu bir gücün sınır denetimleri yapmasını istediği belirtildi. Sınır boyunca gelişmiş bir bariyer kurmayı planlayan İsral’in ayrıca sınırı bir yeraltı duvarı ile kapatmayı planladığı da bildirildi.

Yer üstündeki kameralı bariyerlerle gece gündüz gözetleme yapacak olan Siyonistler böylece Gazze’ye yönelik tecridi ağırlaştırıp, Filistinlilere ölmeyecek kadar gıda verilmesini de sağlamış olacak.

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