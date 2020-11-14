Dünya 18 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Tenis Şampiyonası tamamlandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Dünya 18 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Tenis Şampiyonası sona erdi.
Göcek Tenis Kulübünün ev sahipliğinde bir hafta süren şampiyonaya, 47 ülkeden 128 sporcu katıldı.
Tek erkeklerde Türk asıllı ABD vatandaşı Ozan Çolak, kadınlarda ise Özlem Uslu şampiyon tamamladı. Çift erkeklerde Arda Azkara-Ozan Çolak, kadınlarda ise Elena Kraleva-Semra Aksu ekipleri şampiyonluğu kazandı.
Müsabakaların ardından sporculara kupaları verildi.