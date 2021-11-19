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Dünya Dünya 11 aylık kayak ustası Wang Yuji’yi konuşuyor
Dünya

Dünya 11 aylık kayak ustası Wang Yuji’yi konuşuyor

Çin'de henüz ayakta bile duramayan 11 aylık Wang Yuji adlı kız çocuğu, usta bir kayakçıyı aratmayacak şekilde kayak yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 13:54:00 - 2021-11-19 13:58:40
Dünya 11 aylık kayak ustası Wang Yuji’yi konuşuyor

Minik bebek kayak yaptığı görüntüler ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yuji'nin annesi, bebeğinin ilk kez snowboar yaptığını ve hiçbir zorluk yaşamadığını söyledi, ilerde kendisinin bu sporu profesyonel olarak yapmasını istediklerini dile getirdi.

Çinli bebeğin kayak yaptığı o anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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Yuji'nin ailesi:

Kayak yaparken yaşadığı mutluluğu yüzüne yansıyan Çinli bebek, bazen düşse de anne ve babasının yardımıyla yeniden ayağa kalkarak kaymaya devam ediyor.

"Aslında onu doğa sporlarında destekliyoruz. Çünkü ülkemiz de bizi buz ve karda ilerlemeye teşvik ediyor. Daha fazla spor yapabilmesi ve fiziksel kabiliyetini güçlendirmesi için onu dışarı çıkarıyoruz."

"Annesi ve ben sporu çok seviyoruz. Ama daha önce kayak yapmayı bilmiyorduk. Birimiz derse girdi, diğerimiz bebeğe baktı. 

 

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