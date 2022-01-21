Dünün ‘tosun yüreklileri’ bugün kağıttan kaplan oldu

Gazetemiz yazarı Zekeriya Say, bugünkü, "“Tosun yürekliler” ülkesinde hakaret sanat olmuş!" başlıklı yazısında, Sezen Aksu'nun rezil şarkısının ardından başlayan tartışmalara değindi.

Say'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Hela kapısında kahramanlık taslayan yazılar var ya; şimdi insanların çoğu tosun yürek. Doğrudan doğruya İslâm’a hakaret edildiğini görüyor musunuz? Ama şeriata hakaret ediyor. Şeriatın anlamına hakaret ediyor. Nedir şeriat? Şeriat kelle koparmak mıdır? Şeriat bundan mı ibarettir, ancak o bunu biliyor; İslâm’a hakaret etmek için yapıyor. Namertlerin arttığı bir toplum olduk. Kabadayısı bile namert bu toplumun. Şu an mert adam sayısı en nadir ülke Türkiye’dir. Mert adam yok! Tam inandığı gibi konuşan, inandığı gibi hissettiğini söyleyen, söylediği gibi hisseden yok.”

Merhum Ömer Lütfi Mete, yaklaşık 20 yıl önce, gazetemizden Ahmet Can ile yaptığı röportajda sarf etmişti bu sözleri.

O günden bugüne çok şey değişti ülkemizde..

Dünün “tosun yüreklileri” artık dolaylı olarak değil doğrudan küfrediyor İslam’a ve Müslümanlara…

Yaşadıkları fikri kabızlığın acısını, yeni eserler üretememenin sancısını, mütedeyyin insanların kutsallarına saldırarak dindirmeye çalışıyorlar.

Yıllarca sanatı kendi tekellerine aldıkları halde sanat namına tek satır üretemeyenler…

“Ünlü Ressam” dedikleri halde, resim hakkında tek laf edemeyenler..

Her fırsatta Nazım Hikmet’in, “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak” sözlerini tekrar ettikleri halde her seferinde mukaddesatımıza dil uzatıyorlar.

Kıyafetleriyle gündem olamayan modacılar, yarı çıplak kızların fink attığı defilelerde “Salavat-ı Şerif” okutuyor.

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