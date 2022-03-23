Düne kadar sövüyordu bugün renk değiştirdi! Kuytul, İsmail Saymaz'a cemaatleri savundurttu

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"Şehvetiye Tarikatı" kitabı ile ehl-i sünnet cemaat ve tarikatları hedef alan ve bulduğu her fırsatta cemaatlere iftira atarak düşmanlık besleyen İsmail Saymaz, provokasyona kalkışan Alparslan Kuytul sayesinde bir anda "cemaat savunucusu" oldu.

Halk TV canlı yayınında, Adana'da sokakları karıştıran Furkan Vakfı üyeleri ile emniyet güçleri arasında yaşanan arbedeyi değerlendiren İsmail Saymaz, Alparslan Kuytul'a güzellemelerde bulundu.

"Alparslan Kuytul, karizmatik bir din adamı"

Bugüne kadar cemaat ve tarikat liderlerini hedef alan İsmail Saymaz, "Furkan Vakfı aslında Alparslan Kuytul adlı karizmatik bir din adamının etrafında toplanan ve ona bağlı insanlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

"Furkan Vakfı'nı diğer cemaatlerden ayıran nokta..."

Kuytul'un özgeçmişini ballandıra ballandıra anlatıp diğer cemaatlerden ayrı özelliklerinin olduğunu anlatan Saymaz, "Alparslan Kuytul Adana'da doğmuş, Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nde eğitim almış bir kişi. El Ezher Üniversitesi, İslam'ın merkezi sayılan bir eğitim kurumu. Burada siyasi eğitim de veriliyor. Dünya orayı bir fetva merkezi olarak da kabul ediyor. Kuytul, burada eğitim aldıktan sonra 90'lı yıllarda Furkan Vakfı'nı kurdu. Alparslan Kuytul'un sohbetlerini dinlediğimiz zaman dini dersleri kadar belki ondan daha da çok siyasi yorumları öne çıkıyor. Alparslan Kuytul'u diğer cemaatlerden ayıran nokta burası." dedi.

FETÖ ve PKK bağlantılarını reddetti

Kuytul'un FETÖ ve PKK gibi hiçbir örgütle ilişkisi olmadığını savunan Saymaz, "Kuytul bu siyasi tutumu nedeni ile tutuklandı da. FETÖ ile ilişkilendirildi, PKK ile ilişkilendirildi ama bunların hiçbirisi doğru değildi. Ne FETÖ ile bir ilişkisi var ne PKK ile bir ilişkisi var. Dolayısıile hükümet ile sorunu yeni değil." şeklinde konuştu.

"Siyasi bir husumet var"

Furkan Vakfı üyelerinin sokaklarda taşkınlık çıkartmasını 'hak' kabul eden İsmail Saymaz, şöyle devam etti:

8 arkadaşlarının iş adamını kaçırıp işkence etmesi gerekçesi ile tutukluluğuna itiraz ediyorlar. Bizim üyelerimize iftira atılıyor diyorlar. Son yaşanan olay da yine bu arkadaşlarının serbest bırakılması için demokratik bir eylem yaptılar.

İktidarın kurduğu bir siyasal İslam sınırı var. Bu sınır çerçevesinde tarikat ve cemaatlere izin veriliyor. Furkan Vakfı üyeleri bu sınırı aştığından iktidar onları tehdit olarak görüyor. Ben Adana Emniyeti'nin özel bir husumeti olduğunu düşünmüyorum. Ortada siyasi bir husumet var. Bu husumet sebebi ile Kuytulcular FETÖ ve PKK ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor ama böyle bir ilişki yok.