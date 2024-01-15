Düne kadar efeleniyorlardı şimdi yalvarıyorlar!

Düne kadar efelenen Gezici kalkışmacıların yandaşları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Can Atalay mektubu gönderdi.

Sokakları yakıp yıkanların savunucusu; sanatçı, gazeteci ve yazarlardan oluşan 864 kişi mektupta "Atalay'ı serbest bırakın" diye yalvardı.

Mektupta, "Hukuk devletine olan inancı güçlendirmek için gerekenleri yapacağınızı, anayasal düzene karşı bir darbe/kalkışma olarak da değerlendirilen ve anayasayı ihlal niteliği taşıyan bu hukuksuz tutuma destek olmayacağınızı ve katkı sunmayacağınızı umut etmek istiyoruz. Karar, tercih ve tarihi sorumluluk size ait olacaktır. Saygılarımızla." denildi.