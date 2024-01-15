Düne kadar efeleniyorlardı şimdi yalvarıyorlar!
Aralarında sanatçı, gazeteci ve yazarların da olduğu 864 kişi Gezici Can Atalay için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yalvardı.
Düne kadar efelenen Gezici kalkışmacıların yandaşları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Can Atalay mektubu gönderdi.
Sokakları yakıp yıkanların savunucusu; sanatçı, gazeteci ve yazarlardan oluşan 864 kişi mektupta "Atalay'ı serbest bırakın" diye yalvardı.
Mektupta, "Hukuk devletine olan inancı güçlendirmek için gerekenleri yapacağınızı, anayasal düzene karşı bir darbe/kalkışma olarak da değerlendirilen ve anayasayı ihlal niteliği taşıyan bu hukuksuz tutuma destek olmayacağınızı ve katkı sunmayacağınızı umut etmek istiyoruz. Karar, tercih ve tarihi sorumluluk size ait olacaktır. Saygılarımızla." denildi.