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Yerel Dünden beri her yerde aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
Yerel

Dünden beri her yerde aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Yeniakit Publisher
2023-07-31 03:40:00 -
Dünden beri her yerde aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Bursa’da, dünden beri kayıp olan 56 yaşındaki S.K.’nın cesedi, park halindeki otomobilinden 1 kilometre uzaklıkta Nilüfer Çayı'nda bulundu.

29 Temmuz Cumartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan ve dün aracıyla Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi istikametine giderken görülen S.K.'ya (56) ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri S.K.’nın gidebileceği istikamette arama çalışması başlattı. S.K.’nın aracını Nilüfer Çayı'na yakın bir bölgede bulan polis ekipleri çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Ayrıca bölgeye sevk edilen Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de çalışmalara katıldı. Su altı ve su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu S.K.’nın cansız bedeni aracının olduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta suda bulundu.

S.K.’nın cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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