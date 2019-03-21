Dündar esnafa Türk Bayrağı hediye etti

Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Kapalı Çarşı ve Tarihi Hanlar Bölgesi’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Dündar, esnafa hayırlı işler dileyerek Türk Bayrağı hediye etti.

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bakırcılar Çarşısı’ndan başlayarak sırasıyla Havlucular Çarşısı, Kapalı Alt çarşı, İvaz Paşa Çarşısı, Bedesten Civarı Çarşısı’nı gezen Dündar, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Dündar, çarşılardaki sıkıntıların giderilmesi noktasında esnaf ile fikir alışverişi yaptı. Dündar, vatandaşların ve esnafın önerilerini dinleyerek tek tek not aldırdı. Vatandaşlar ve esnafın yoğun ilgisi eşliğinde gezisine devam eden Dündar, ziyaret ettiği esnaflara Türk Bayrağı hediye ederek hayırlı işler diledi.

31 Mart seçimlerinde yeniden belediye başkanı olması durumunda ustalık dönemine yakışan eserleri Bursa’ya kazandıracaklarını ifade eden Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi için de yeni çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Dündar, “Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osmanlı’dan günümüze Bursa ekonomisinin kalbinin attığı yer olma özelliğini sürdürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren bölgesi esnafının, günümüz modern alış veriş merkezleriyle mücadele edebilmesi için bölgede çeşitli çalışmalar yürüttük. Yaptığımız yenileme ve restorasyon çalışmaları sonrası tarihi çarşı ve hanlar bölgesi, yeniden eski ihtişamlı günlerine dönerek, modern AVM’lerle yarışır hale geldi. Yapmış olduğumuz cephe ve zemin yenileme çalışmaları ile çarşımız modern bir görünüme kavuştu. Çarşımızın hak ettiği değeri yeniden kazanması için inşallah önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.