Kuruluş Osman dizisi 31 Mart Çarşamba akşamı 52.bölümüyle ekranlara geldi. Dizi nefes kesen sahneleriyle her zamanki gibi yine seyirciyi etkiledi. Dizinin 53. Bölüm fragmanı da yayımlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Haine merhamet eden, mazluma ihanet eder" sözleri dikkat çekti. Bu sözlerin ardından pek çok kişi Dündar Bey’in tarihteki yerini araştırmaya başladı.

Kuruluş Osman dizisinin 53.bölümü 7 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelecek.

Dündar Bey gerçekte hainlik yaptı mı? Dündar Bey tarihte hain miydi?

Dündar Bey’in 1210 ile 1212 yılları arasında dünyaya geldiği düşünülüyor. Dündar Bey; Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey’in 1302 yılında 90'yı yaşlardayken yeğeni Osman Gazi tarafından öldürüldüğü biliniyor.

Dündar Bey'in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.