Dün T 24, bugün Oda TV! Soner yalçın, Oda TV'nin bu haberine çok kızacak!

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Oda TV, "Lozan’ın yıldönümü... Anlamı için bu pasaportlara bakmak yeterli" yeterli başlıklı haberinde, savaşlarda kan feda edilerek elde edilen zaferlerin Lozan Anlaşması ile kabul ettirildiğini yazdı.

Haberde, "Türkiye, karşı taraftaki devletlere uğrunda dört yıl savaştığı Misakı Millisini esas olarak kabul ettirdi." denildi.

Kurtuluş Savaşı'nda elde edilen zaferin göz ardı edildiği haberde şu ifadeleri kullandı:

Lozan anlaşması olmasaydı işgal altındaki topraklara pasaportla gidilecekti. 1920 yılında İtalyan işgali altındaki Muğla'dan, Yunan işgali altındaki İzmir’e giden Türkler izin belgesi kullanıyordu.

Oda TV'ye sorular!

İyi de, Kurtuluş Savaşı ile 1922'de biz o işgalleri bitirmedik mi? Düşmanı denize dökmedik mi? İzmir 7 Eylül 1922'de kurtulmadı mı? Ki, 24 Temmuz 1923'te İzmir'e pasaportsuz girmek için Lozan'a gerek olsun.. Biz o işi, 30 Ağustos ile, 7 Eylül ile zaten bileğimizin gücü ile akan kanlarımızla halletmemiş miydik?