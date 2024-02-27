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Dünya Dün Rusya bugün Ukrayna! Prens Selman Zelenskiy ile görüştü
Dünya

Dün Rusya bugün Ukrayna! Prens Selman Zelenskiy ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-02-27 22:08:00 - 2024-02-27 22:16:41

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Ruslarla görüşen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi. Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile anlamlı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdim” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını görüştüler

Görüşmede, Rusya-Ukrayna arasındaki barış formülünü, esir takasını, iki ülke ilişkilerini ve Ukrayna’nın yeniden inşasını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, “Barış Formülü'nde yer alan hususları ve bunların uygulanmasında kaydedilebilecek ilerlemeyi ele aldık. Suudi Arabistan'ın liderliği adil çözümler bulunmasına yardımcı olabilir. Ekselanslarının gerçek barışı tesis etme konusundaki kararlılığına değer veriyor, tavsiyeleri ve desteği için kendisine minnettarız” dedi.

Zelenskiy, "Ayrıca İsviçre'deki Küresel Barış Zirvesi'ne hazırlık kapsamında ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar hakkında da konuştum. Ukrayna ve Suudi Arabistan arasında ekonomik ve teknolojik işbirliği için belirli fırsatları inceledik. Ekiplerimiz bugün görüştüğümüz alanlarda çalışacak” ifadelerini kullandı.
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Zelenskiy, daha önce Mayıs 2023'te Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Riyad, Rusya ile Ukrayna arasında krizin çözümü ya da esir takası konularında rol oynamıştı.

Prens Selman bir gün önce Rusya ile temas sağladı

Zelenskiy'nin Suudi Arabistan ziyareti öncesinde, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de dün Riyad'da Veliaht Prens bin Selman ile bir araya gelmişti.

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