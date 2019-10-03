Dün Keriman Ece, bugün Simay Rasimoğlu! Türkiye 87 yıldır kadın istismarına sahne oluyor!

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Yüzyıllar boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı'nın mirası Türkiye'yi türlü oyunlarla yok edemeyen Batı, kendi kültürünü Türkiye'ye empoze edip, vatandaşlarımızı İslamiyetten uzaklaştırarak, ahlakını bozmak için projelerini devam ettiriyor. 1932 yılında Cumhuriyet gazetesi öncülüğünde düzenlenen kadın bedenini 'Cinsel bir obje' olarak gösteren sözde güzellik yarışmaları o günden bugüne devam ediyor.

87 yıl önce Belçika'da başladı

Batı, Türk toplumunun ahlakını bozma girişimine Cumhuriyet gazetesi öncülüğünde 1932 yılında Belçika'da düzenlenen sözde güzellik yarışmasına ilk kez bir Türk olan Keriman Halis Ece'nin katılmasıyla başlattı. Yarışmanın Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan kapağında “Müsabakaya her namuslu Türk kızı iştirak edebilir” ifadelerine yer verilirken, katılım şartları arasına ‘Alüfteler katılamaz’ maddesi konuldu. Belçika'daki yarışmayı Ece'nin kazanması sonrası kürsüye çıkan jüri başkanı “Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa’nın, Hıristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hâkimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitti.” ifadelerini kullandı. 87 yıl önce başlatılan bu ahlaksızlık bugün de farklı isimler altında ülkemizde yapılıyor.



Miss Turkey adıyla devam ediyor

1932'de ilk kez bir Türk kadınının Cumhuriyet gazetesi öncülüğünde sözde güzellik yarışmasına katılmasıyla Türkiye'de Batı kültürünün empoze edilmesi serüveni başladı. 1980'de başlayan Miss Turkey programı, o günden bugüne genç kızlarımızı bir cinsel obje olarak açık saçık kıyafetlerle televizyonlarda sergiliyor. Sonuncusu dün yapılan organizasyonda Simay Rasimoğlu isimli genç kız, sözde Türkiye birincisi olarak seçildi. Sözde yarışmada dereceye giren genç kızlar, Türkiye'yi temsilen dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen ahlaksız yarışmalara gönderilecek.

Kadın hakları savunucuları bu istismara neden sessiz?

Ufacık olaylar bile yeri yerinden oynatan sözde kadın hakları savucunuları, kadın STK'ları ve sözde kadın koruyucusu sanatçılar ise bu istismara ses çıkarmıyor. 18-20 yaşında genç kızların birer 'Cinsel obje 'Cinsel obje'' olarak sergilendiği programa sözde kadın hakları savunucularının neden sessiz olduğu merak ediliyor.