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Medya Dün 'doyasıya' eğlendi bugün duyar kastı! Podyumda vücudunu teşhir eden Şevval Şahin'e tepki
Medya

Dün 'doyasıya' eğlendi bugün duyar kastı! Podyumda vücudunu teşhir eden Şevval Şahin'e tepki

"Miss Turkey 2018" adlı gayri ahlaki yarışmada vücudunu teşhir eden Şevval Şahin'in dün Kapadokya'da arkadaşlarıyla 'doyasıya' eğlendikten sonra bugün yangınlarla ilgili yaptığı paylaşım tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 00:23:00 - 2021-08-03 00:31:30
Dün 'doyasıya' eğlendi bugün duyar kastı! Podyumda vücudunu teşhir eden Şevval Şahin'e tepki

yeniakit.com.tr

"Miss Turkey 2018" adlı rezil yarışmada sözde ‘Türkiye güzeli’ seçilen Şevval Şahin’in dün bir partide eğlenip bugün de Türkiye’yi Batı’ya karşı aciz gösteren “Please Help Turkey” paylaşımı yapması tepki çekti.

Türkiye yangınla mücadele ediyor

Türkiye, Akdeniz ve Ege’de çıkan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. 28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Fethiye, Marmaris, Osmaniye, Adana gibi birçok ilde meydana gelen yangınlarla mücadelede tüm Türkiye seferber oldu.

Şimdiye kadar 6’sı Manavgat’ta olmak üzere toplam can kaybının 7’ye ulaştığı yangınlarda binlerce hayvan telef oldu. Vatandaşların ev, tarla ve seraları küle dönerken, eğlencelerinden ödün vermeyen laikçi seküler hayatın figüranları ise klavye üzerinden duyar kasmaya çalışıyor.

Şevval Şahin partide eğlendi

Türkiye’nin turizm cennetleri günlerdir cayır cayır yanarken, “Miss Turkey 2018” adlı gayri ahlaki yarışmada sözde Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin, dün Kapadokya’da bir partide 'doyasıya' eğlendi.

Ahlaksızlığın çarşaf çarşaf sergilendiği magazin medyası tarafından pohpohlanan Şahin, dün arkadaşlarıyla eğlenceyi ‘dibine kadar’ yaşarken bugün yangınlarla ilgili duyar kasmaya çalıştı.

Sosyal medya hesabından “Please Help Turkey” paylaşımı yapan Şahin’in, Türkiye'yi Batı'ya karşı aciz gösteren bir çağrı ile duyar kasması tepkiye neden oldu.

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