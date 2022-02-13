Dün Cem Uzan Ayşenur’a emretti bugün kim? ‘Mahallenin orospusu ben miyim?’

Halk TV'de program sunan CHP yandaşı Ayşenur Arslan, Kıbrıs'ın Kuvâ-yi Milliye'si Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkındaki "illegal çete" sözleri nedeniyle büyük tepki çekti.

Ayşenur Arslan'ın Cem Uzan döneminde Star'a geçerek yaptığı haberleri ve söylemlerini hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Arslan'a bu tür söylemleri kimin fısıldadığını sordu.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Halk TV’de, Ayşenur Arslan, “Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) illegal bir oluşumdu!” demiş..

Bizim mahalle çalkalanmış..

Ancak CHP sessizlikle karşılamış..

Çünkü, ne kadar konuşurlarsa, o kadar batacaklarını biliyorlar..

İyi Parti’den Aytun Çıray, bir ara CHP’de siyaset yapmasının etkisi ile olsa gerek..

Ayşenur Arslan’a kefil olmuş..

İyi Parti’den de, görünürde yüksek sesli bir itiraz yok.

“N’olur, n’olmaz.. İttifak her an bozulabilir. Bu da tuzu biberi olmasın” korkusu ile..

Sessizliklerini koruyorlar..

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?

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