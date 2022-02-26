  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dün 'Bu beni son görüşünüz olabilir' demişti! Zelenski'den yeni video
Dünya

Dün 'Bu beni son görüşünüz olabilir' demişti! Zelenski'den yeni video

Dün gece halkına seslenerek "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." cümlesini kuran Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski başkentteki ofisinin önünden çekilen yeni bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 10:05:00 -

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin olağanüstü toplantısına kaldığı sığınaktan katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." cümlesiyle Avrupa Birliği liderlerine veda ettiğini söylemişti.

"Devletimize sahip çıkacağız"

Rus işgali altında bulunan Ukrayna'dan kaçtığı ileri sürülen Zelenski, savaşın 3. gününe meydan okuyarak başladı. Kiev sokaklarından bir video yayınlayan Ukrayna lideri, "Herkese günaydın. Fake haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay