Dün 'Bu beni son görüşünüz olabilir' demişti! Zelenski'den yeni video

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin olağanüstü toplantısına kaldığı sığınaktan katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." cümlesiyle Avrupa Birliği liderlerine veda ettiğini söylemişti.

"Devletimize sahip çıkacağız"

Rus işgali altında bulunan Ukrayna'dan kaçtığı ileri sürülen Zelenski, savaşın 3. gününe meydan okuyarak başladı. Kiev sokaklarından bir video yayınlayan Ukrayna lideri, "Herkese günaydın. Fake haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.