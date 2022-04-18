  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dün Almanya bugün ABD! 24 yaşındaki genci Türk olduğu için bıçakladı
Dünya

Dün Almanya bugün ABD! 24 yaşındaki genci Türk olduğu için bıçakladı

Almanya'da 15 yaşındaki Türk çocuğa yapılan polis zorbalığının ardından bugün de ABD'de kimliği belirsiz bir kişi, "Türklerden nefret ediyorum" diyerek 24 yaşındaki Türk genci göğsünden bıçakladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 19:22:00 - 2022-04-18 19:44:06

ABD’nin New York kentinde 24 yaşındaki Türk vatandaşı, “Türklerden nefret ediyorum” diyen kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.

ABD’de 24 yaşındaki Türk genci yolda yürüdüğü sırada ırkçı bir saldırgan tarafından bıçaklandı. New York kentinin Manhattan bölgesinde yer alan Hell’s Kitchen’da 15 Nisan’da yaşanan olayda, polis kaynaklarına göre saldırganın Türk gencine önce Türk olup olmadığını sorduğu ve ardından “Türklerden nefret ediyorum” diyerek göğsünden bıçakladığı ifade edildi.

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, saldırgana ait güvenlik kamerası görüntüleri paylaşılarak, “Bu adamı tanıyor musun? 15.04.2022 tarihinde yaklaşık 12.15'te Manhattan'da 44’üncü Sokak ve 9’uncu Cadde civarında şüpheli 24 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı, keskin bir cisim gösterdi ve onu göğsünden bıçakladı” denildi.

Türk genci tedavi altına alındı

Saldırgan hakkında herhangi bir bilgisi olanların NYPD ile iletişime geçmesi istenirken, NYPD'nin Nefret Suçları Görev Gücü’nün saldırıyı soruşturduğu ifade edildi.
Sağlık ekipleri, ismi açıklanmayan Türk gencinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, Bellevue Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu aktardı.

Almanya'da Türk çocuğa polis şiddeti! Görüntüler Floyd’u hatırlattı
Almanya'da Türk çocuğa polis şiddeti! Görüntüler Floyd’u hatırlattı

Dünya

Almanya'da Türk çocuğa polis şiddeti! Görüntüler Floyd’u hatırlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay