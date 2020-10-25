Dün ABD bugün Fransa! Erdoğan düşmanlığı karanlık Oda'yı dansöze çevirdi

Fransa'da İslam'a savaş açan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum." diyerek Macron'un faşist tutumunu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.. Bu karar sonrası karanlık odaklara hizmet eden Oda Tv, "Macron harekete geçti: Büyükelçisini ülkeye çağırdı" diyerek adeta Macron'un safını tutu.

ABD'nin hamlesi Oda'yı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sinop'taki testlerin yapıldığı doğrudur. Test yapmayı kalkıp da ABD'ye soracak değiliz. Burada Rusya'ya ait silah olması, demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz” sözleri sonrası ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin, “Türkiye’nin güvenlik ilişkimizde ciddi risklerle sonuçlanacak bu sistemi test etmesine karşıyız. Türkiye halihazırda F-35 programından çıkarılmış durumda ve S-400’ler ikili ilişkilerde olabilecek gelişmelerin önünde önemli bir engel olmayı sürdürüyor” diyerek aklı sıra Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. Pentagon'un sözlerini hiç eleştirmeden veren karanlık Oda Tv böylesi bir milli konuda Türkiye'nin yanında yer almamayı seçti.