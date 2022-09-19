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Medya Dumrul Bey rolünü kim oynuyor gerçek ismi ne?
Medya

Dumrul Bey rolünü kim oynuyor gerçek ismi ne?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizinde yer alan Dumrul Bey karakterini kimin oynadığı araştırılıyor. Hakan Karahan kim?

Yeniakit Publisher
2022-09-19 22:45:00 -
Dumrul Bey rolünü kim oynuyor gerçek ismi ne?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan karakterler merak ediliyor. Peki, Dumrul Bey rolünü kim oynuyor?

Dumrul Bey rolünü kim oynuyor gerçek ismi ne?

Dizide Dumrul Bey karakterini Hakan Karahan oynuyor.

Dumrul Bey; Cezayir'in en yakını, sırdaşı ve can dostudur. Hayatı, devletin bekası, mazlumların kurtuluşu için verdiği mücadele ile geçmiştir. Manevi kızı Firuze'nin Cezayir'le evlenmesi sonucu Cezayir'in kayınpederi de olmuştur.

Hakan Karahan kimdir?

Hakan Karahan 1 Ocak 1960'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Karahan, Robert Kolej'ini bitirdi ve lisans eğitimi almak için ABD'ye gitti. Lisans eğitimini Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Karahan, buradan 1983 yılında mezun oldu.

1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours'da işe başlayan Karahan, için bu ilk iş deneyimi oldu. Ardından Türkiye'ye döndü ve Sabancı Holding'in bünyesindeki çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2003'e dek aktif olarak sürdürdüğü iş yaşamında Murahhas Aza olarak görev yapan Karahan, 1990 ila 2003 yılları arasında çeşitli yayın organlarında 70'e yakın makale ve yazı yazdı.

Yeni Başlayanlar İçin Aikido adlı bir kitap yazan Hakan Karahan'ın, daha sonra Kafamdaki Ses ve İntizar adlı şiir kitapları çıktı. Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan Sürüden Ayrı kitabı oldu. Ardından, Feramuz Güvenlik dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail' kitapları yayımlandı.

Hakan Karahan, 2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda adlı dizide senaryo yazarlığı ve 34 bölüm boyunca var olan "Oğuz Bey" karakterini canlandırdı. Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı ve Türk yazarlarının eserlerini sinemaya aktarmak gibi niyeti olan Hakan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adında yapım şirketini kurdu. İlk iş olarak Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu Gölgesizler ve Kayıp Hayaller Kitabı adlı eserlerin de dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı.

Hakan Karahan oynadığı filmler:

2008      Gölgesizler

2009      Kaptan Feza

2009      Yüreğine Sor     

2010      Ses        

2012      Ateşin Düştüğü Yer       

2013      Karaoğlan          

2014      Gece     Cemal

2015      Kasap Havası    

2015      Senden Bana Kalan       

2017      Kervan 1915      

2023      İlk Göktürk        

Hakan Karahan oynadığı diziler:

Sağır Oda

Kaçak    Taylan Karaman

Zeytin Tepesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Aliya

Kadın

Yasak Elma

Sen Çal Kapımı

Ben Bu Cihana Sığmazam

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