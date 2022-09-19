Dumrul Bey rolünü kim oynuyor gerçek ismi ne?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizinde yer alan Dumrul Bey karakterini kimin oynadığı araştırılıyor. Hakan Karahan kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan karakterler merak ediliyor. Peki, Dumrul Bey rolünü kim oynuyor?
Dumrul Bey rolünü kim oynuyor gerçek ismi ne?
Dizide Dumrul Bey karakterini Hakan Karahan oynuyor.
Dumrul Bey; Cezayir'in en yakını, sırdaşı ve can dostudur. Hayatı, devletin bekası, mazlumların kurtuluşu için verdiği mücadele ile geçmiştir. Manevi kızı Firuze'nin Cezayir'le evlenmesi sonucu Cezayir'in kayınpederi de olmuştur.
Hakan Karahan kimdir?
Hakan Karahan 1 Ocak 1960'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Karahan, Robert Kolej'ini bitirdi ve lisans eğitimi almak için ABD'ye gitti. Lisans eğitimini Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Karahan, buradan 1983 yılında mezun oldu.
1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours'da işe başlayan Karahan, için bu ilk iş deneyimi oldu. Ardından Türkiye'ye döndü ve Sabancı Holding'in bünyesindeki çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2003'e dek aktif olarak sürdürdüğü iş yaşamında Murahhas Aza olarak görev yapan Karahan, 1990 ila 2003 yılları arasında çeşitli yayın organlarında 70'e yakın makale ve yazı yazdı.
Yeni Başlayanlar İçin Aikido adlı bir kitap yazan Hakan Karahan'ın, daha sonra Kafamdaki Ses ve İntizar adlı şiir kitapları çıktı. Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan Sürüden Ayrı kitabı oldu. Ardından, Feramuz Güvenlik dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail' kitapları yayımlandı.
Hakan Karahan, 2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda adlı dizide senaryo yazarlığı ve 34 bölüm boyunca var olan "Oğuz Bey" karakterini canlandırdı. Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı ve Türk yazarlarının eserlerini sinemaya aktarmak gibi niyeti olan Hakan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adında yapım şirketini kurdu. İlk iş olarak Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu Gölgesizler ve Kayıp Hayaller Kitabı adlı eserlerin de dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı.
Hakan Karahan oynadığı filmler:
2008 Gölgesizler
2009 Kaptan Feza
2009 Yüreğine Sor
2010 Ses
2012 Ateşin Düştüğü Yer
2013 Karaoğlan
2014 Gece Cemal
2015 Kasap Havası
2015 Senden Bana Kalan
2017 Kervan 1915
2023 İlk Göktürk
Hakan Karahan oynadığı diziler:
Sağır Oda
Kaçak Taylan Karaman
Zeytin Tepesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Aliya
Kadın
Yasak Elma
Sen Çal Kapımı
Ben Bu Cihana Sığmazam