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Dumlupınar’da Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesini Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar kapsamında Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın ziyaret etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
Dumlupınar’da Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesini Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar kapsamında Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın ziyaret etti.


Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında yapılan saha inceleme programına Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve ilgili kurum amirleri katıldı.


Ziyaret kapsamında, Dumlupınar Müzesi ve BüyükaslıhanlarÜç Tepeler Şehitliği ziyaret edilerek, Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar ile ilgili gerekli incelemelerde bulunuldu.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri’nde ilçemize kamp yapmak üzere gelecek olan gençler için, alan tespiti yapılıp bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılarak, kamp yapılacak hale getirilmesi konularında gerekli istişareler bu ziyarette yapıldı’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
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