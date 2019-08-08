Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yer alan Dumlupınar Şehitliği, anıtlar ve Dumlupınar Müzesi’ni ziyaret edecek konuklar için tasarlanan mesafe ve yön bilgisinin yer aldığı levhalar tamamlandı.

Kurtuluş Savaşı’nın en kanlı çatışmalarının yaşandığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Dumlupınar’da şehitlere vefa borcu ödeniyor. Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ın talimat ve destekleriyle hayata geçirilen “Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri” kapsamında şehitler diyarı Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Dumlupınar Kaymakamlığı ile Altıntaş Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Dumlupınar Şehitliği, Atatürk Evi, Dumlupınar Müzesi, Kurtuluş Anıtı ve Şehit Baba - Oğul Anıtı’na giden yollara yön ve bilgilendirme levhaları monte edildi. Afyon-İzmir, Afyon-Kütahya, Kütahya-Uşak yollarında belli noktalara “Kurtuluşun Topraklarına Hoş Geldiniz”, “Dumlupınar’dasın Bayrağın Düşmediği Yerdesin!”, “Şehit Dedeleriniz Sizi Bekliyor” yazılı levhalar konuldu.