  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez açılan ilçe pazarında Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı ve zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:00:26 -
Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez açılan ilçe pazarında Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı ve zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimi yapıldı.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Tedbirler kapsamında pazar yeri çevresindeki tali yollar trafiğe kapatıldı. Pazarda giriş ve çıkış noktaları oluşturuldu. Pazar yerine girişte halka maske dağıtılırken, güvenlik güçlerince pazara giren vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı. Pazar kurulan alanda çeşitli noktalarda el dezenfekte noktaları oluşturuldu. Belediye zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimleri yapıldı. Emniyet ve Zabıta ekipleri tarafından sık sık sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarılar yapıldı’’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı