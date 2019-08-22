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Dumlupınar heyeti Kütahya’da kurum müdürlerini ziyaret etti

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi heyeti, kurum müdürlerini ziyaret ederek ilçenin sorunları ve talepleri hakkında istişarelerde bulundu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:33
Dumlupınar heyeti Kütahya’da kurum müdürlerini ziyaret etti

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi heyeti, kurum müdürlerini ziyaret ederek ilçenin sorunları ve talepleri hakkında istişarelerde bulundu.


Dumlupınar heyeti, Kütahya Devlet Su İşleri Şube Müdürüİbrahim Kavak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan’ı makamında ziyaret ettiler.


Ziyaretlere Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Başkanı Ali Bursa, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk katıldı.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Kurum müdürlerimizi ziyaret ettik. İlçemizde yürütülen çalışmalar ve planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan ilçemizde yapılmasını istediğimiz çalışmalar konusunda taleplerimizi ilettik. Dumlupınar Türkiye tarihinde var olan önemli konumunu tüm dünyanın da bilmesi için aralıksız çalışmalarımız devam edecek’’ diye konuştu.(YD-EFE-)

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:33
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