Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar AK Parti’ye Neden Geçtiğini Açıkladı

Dulkadiroğlu Belediye bsşkanı Mehmet Akpınar, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlara ve Dulkadiroğlu’nun hizmet ihtiyaçlarına dikkat çekti.Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AK Parti’ye katılma kararının ardından kamuoyunda merak edilen sorulara yanıt verdi.

Akpınar, siyasi kararının arka planını, Dulkadiroğlu’nun yaklaşık 450 milyon liralık mali yükünü, deprem sonrası devam eden çalışmaları, kentsel dönüşüm projelerini ve yaklaşık 20 yıldır gündemde olan Dulkadiroğlu–Çağlayancerit yolunun ikinci etabına ilişkin girişimlerini anlattı.

“Değişen bir Mehmet Akpınar yok”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, son dönemde Kahramanmaraş siyasetinin en çok konuşulan başlıklarından biri olan siyasi parti değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararının ardından kendisinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Akpınar, göreve geldiği ilk günden itibaren belediye başkanı olarak parti ayrımı gözetmeden hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Akpınar, “Dün hangi değerleri taşıyorsam bugün de aynı değerleri taşıyorum. Millete bakışımız, hizmet anlayışımız, doğru bildiğimiz şeyler değişmedi.” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz vatandaşa hizmet”

Göreve başladığında parti rozetini çıkardığını belirten Akpınar, belediye başkanlığı görevinin bütün vatandaşları kapsadığını vurguladı.

Akpınar, yaklaşık iki buçuk yıllık görev süresinde 105 mahallede vatandaşlara hangi partiye oy verdiklerini sormadıklarını ifade ederek, belediyecilik anlayışlarının vatandaşın ihtiyacına odaklandığını dile getirdi.

“Önceliğimiz birlik ve beraberlik”

Siyasi kararının yalnızca yerel yönetim üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Akpınar, Türkiye'nin ve bölgenin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekti.

Dünyada savaş ve çatışmaların yaşandığını, dengelerin hızlı biçimde değiştiğini belirten Akpınar, böyle bir süreçte ülkenin birlik ve beraberliğinin önem taşıdığını söyledi.

Akpınar, siyasi farklılıkların bulunabileceğini ancak ülkenin geleceği söz konusu olduğunda ortak zeminin korunması gerektiğini ifade etti.

Başkan Akpınar, kararını değerlendirirken iki temel noktaya dikkat çektiğini belirterek bunları Türkiye’nin geleceği ve Dulkadiroğlu’nun ihtiyaçları olarak açıkladı.

“Dulkadiroğlu’nun yaklaşık 450 milyon liralık mali yükü var”

6 Şubat depremlerinin ardından Dulkadiroğlu’nun önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Akpınar, ilçenin altyapısından üstyapısına kadar çok sayıda alanda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Belediyenin geçmiş dönemlerden gelen borçlarının yanı sıra deprem sonrasında yapılan harcamalar ve çeşitli kesintiler nedeniyle yaklaşık 450 milyon liralık mali yükle karşı karşıya olduklarını ifade eden Akpınar, buna rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

“Akpınar, belediye yönetiminin kaynak sıkıntısını gerekçe göstererek çalışmalarını durduramayacağını savundu”

“Para az diye aklımızı da küçültemeyiz.” diyen Akpınar, tasarruf, kaynak arayışı, hibe ve merkezi idareyle koordinasyon üzerinden projeleri sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Devletin imkânları milletin imkânlarıdır”

Siyasi parti değişikliğinin “iktidarın imkânlarından yararlanma” amacı taşıdığı yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Akpınar, belediyenin elde edeceği yatırımların şahsına değil Dulkadiroğlu halkına ait olduğunu söyledi.

“Devletin tüm imkanlarını vatandaşımız için seferber ediyoruz”

“Devletin imkânları milletin imkânlarıdır. Dulkadiroğlu’na gelecek bir yatırım Mehmet Akpınar’ın evine gelmiyor. Vatandaşımıza geliyor.”

Belediye başkanı olarak ilçenin ihtiyaçları için farklı kurumlarla çalışmanın sorumluluğu olduğunu belirten Akpınar, Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar ve devletin diğer kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışacaklarını ifade etti.

Çağlayancerit yolu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dosya

Röportajda öne çıkan başlıklardan biri ise Dulkadiroğlu–Çağlayancerit yolu oldu.

Akpınar, yaklaşık 20 yıldır gündemde olan yolun ikinci etabının tamamlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğini açıkladı.

Yolun ilk etabında yaklaşık 14 kilometrelik bölümde önemli mesafe alındığını belirten Akpınar, asıl hedeflerinin ikinci etabın da tamamlanarak yolun Beşenli Mahallesi çıkışına kadar ulaştırılması olduğunu söyledi.

Akpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuyu bizzat anlattığını ve ikinci etapla ilgili raporun istendiğini belirterek hazırlanan dosyanın Cumhurbaşkanlığına teslim edildiğini ifade etti.

Başkan Akpınar, bundan sonraki süreçte söz konusu projenin takipçisi olacaklarını söyledi.

“Vatandaşımız haklı”

Deprem sonrası Dulkadiroğlu’nda devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle yolların durumuna ilişkin vatandaşlardan gelen eleştirileri de değerlendiren Akpınar, vatandaşın beklentisinin haklı olduğunu söyledi.

Ancak altyapı çalışmaları tamamlanmadan yapılan asfaltın kısa süre sonra yeniden kazılmasının kamu kaynağı açısından doğru olmayacağını belirten Akpınar, KASKİ, İLBANK ve farklı kurumların çalışmalarının aynı bölgelerde devam ettiğini aktardı.

Dünya Bankası destekli projeler dahil olmak üzere çeşitli altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Akpınar, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.

“Nerede kazı bittiyse biz oranın peşindeyiz.” diyen Akpınar, özellikle kırsal mahallelerde önemli mesafe aldıklarını, merkez mahallelerde ise altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çalışmalarının hızlandırılacağını kaydetti.

Dulkadiroğlu’nun geleceği için 20 bin dönümlük plan

Akpınar, yalnızca mevcut sorunların çözümüne değil, ilçenin gelecek yıllarına yönelik planlamalara da odaklandıklarını söyledi.

Bu kapsamda Doğu Gelişim Planının önemine dikkat çeken Akpınar, yaklaşık 20 bin dönümlük alanda sağlam zeminler üzerinde planlı ve güvenli yeni yaşam alanlarının oluşturulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Sakarya, Şeyh Adil ve Divanlı gibi eski mahallelerde de kentsel dönüşüm ihtiyacının bulunduğunu belirten Akpınar, dönüşüm sürecinde vatandaşın rızasının esas alınması gerektiğini söyledi.

Akpınar, dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, insanların yaşadıkları bölgelerde yaşamlarını sürdürebilecekleri modeller üzerinde çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Anne-Çocuk Bilgi Evleri yaygınlaştırılacak

Akpınar'ın açıklamalarında sosyal belediyecilik de önemli başlıklardan biri oldu.

Belediyeciliğin yalnızca yol, asfalt, park ve altyapıdan ibaret olmadığını belirten Akpınar, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik projelerin de belediyeciliğin bir parçası olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Namık Kemal ve Egemenlik mahallelerinde Anne-Çocuk Bilgi Evleri açıldığını belirten Akpınar, söz konusu merkezlerin ilçenin farklı noktalarına yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Çocukların eğitim faaliyetlerinden yararlanırken annelerin de sosyal ve kültürel etkinliklere katılmasını amaçladıklarını belirten Akpınar, gençlere yönelik eğitim ve kültür çalışmalarının da devam edeceğini söyledi.

Drift pistine ilişkin dikkat çeken değerlendirme

Dulkadiroğlu’nda hayata geçirilen drift pisti de röportajın başlıklarından biri oldu.

Projeye yönelik eleştirileri değerlendiren Akpınar, gençlerin ilgi gösterdiği bazı faaliyetlerin kontrolsüz şekilde sokaklarda yapılmasının risk oluşturduğunu belirtti.

Bu nedenle gençlere güvenli ve kontrollü alanlar oluşturulması gerektiğini savunan Akpınar, drift pistinin bu anlayışla hayata geçirildiğini söyledi.

Açılışa yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını ifade eden Akpınar, farklı şehirlerden sporcuların ve gençlerin etkinliğe geldiğini aktardı.

Deprem sonrasında gençlerin sosyal hayata katılımının da önemli olduğunu belirten Akpınar, şehirlerin yalnızca fiziki yapıların yenilenmesiyle ayağa kalkamayacağını, sosyal hayatın da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Belediyeden üretim hamlesi

Akpınar'ın üzerinde durduğu bir diğer konu ise üretim odaklı belediyecilik oldu.

Dulkadiroğlu'nun tarımsal potansiyeline dikkat çeken Akpınar, ilçede yetiştirilen ürünlerin işlenerek daha yüksek katma değer oluşturmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu kapsamda ceviz işleme tesisi ve meyve kurutma tesisi projelerinden söz eden Akpınar, belediye kooperatifi ve belediye marketinin de bu anlayışın parçaları olduğunu belirtti.

Yeni dönemde salça imalathanesi, biber değirmeni ve turşu imalathanesi gibi projelerin de gündemde olduğunu açıklayan Akpınar, üreticinin ürününü daha iyi şartlarda değerlendirmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Akpınar, sosyal yardım çalışmalarının devam edeceğini ancak bunun yanında vatandaşların gelir elde etmesine katkı sağlayacak üretim mekanizmalarının kurulmasının da önemli olduğunu ifade etti.

“Üretici kazanırsa esnaf kazanır”

Üretim modelinin yalnızca çiftçiye değil, ilçenin tamamına katkı sağlayacağını belirten Akpınar, üreticinin gelirinin artmasının esnaf ve şehir ekonomisine de yansıyacağını söyledi.

Belediyenin bu nedenle yalnızca hizmet sağlayan değil, üretim altyapısına katkı sunan bir aktör olmasını hedeflediklerini belirtti.

Akpınar, yaklaşımını “Üretici kazanırsa esnaf kazanır. Esnaf kazanırsa şehir kazanır.” sözleriyle özetledi.

“Belediye başkanlığı ‘Param yok’ deyip oturma makamı değil”

Belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmesinde Akpınar, geçmiş dönem borçları, vergi ve SGK kesintileri ile deprem sonrasında gerçekleştirilen harcamaların bütçe üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Buna rağmen yeni proje üretmeye devam edeceklerini belirten Akpınar, belediyenin kaynak oluşturmak için farklı kanalları kullanacağını ifade etti.

Tasarruf tedbirlerine dikkat çeken Akpınar, araç ve yakıt giderlerinden başlayarak belediyenin harcamalarının kontrol altında tutulacağını söyledi.

Aynı zamanda hibe ve merkezi yönetim kaynaklarından yararlanmak için girişimlerin sürdürüleceğini belirten Akpınar, “Belediye başkanlığı ‘Param yok’ deyip oturma makamı değildir. Çözüm bulma makamıdır.” dedi.

“Kurumların birbirini suçlaması değil, işini kolaylaştırması lazım”

Büyükşehir Belediyesi ve merkezi idareyle ilişkiler konusunda da mesaj veren Akpınar, kurumlar arasındaki koordinasyonun vatandaşın hizmet alması açısından önemli olduğunu söyledi.

KASKİ'nin altyapı çalışmaları sırasında yolların kazılmasının, Büyükşehir Belediyesi'nin ana arterlerde gerçekleştirdiği çalışmaların ve ilçe belediyesinin üstyapı hizmetlerinin aynı vatandaşa dokunduğunu belirten Akpınar, kurumların birbirini suçlamak yerine birbirinin işini kolaylaştırması gerektiğini ifade etti.

Akpınar, Dulkadiroğlu'nun menfaatinin bulunduğu her noktada ilgili kurumlarla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“Daha çok çalışan bir Mehmet Akpınar göreceksiniz”

Görev süresinin kalan bölümüne ilişkin hedeflerini de açıklayan Akpınar, sahada daha fazla olacaklarını söyledi.

Altyapısı tamamlanan yolların yapılması, kırsal mahallelerdeki ihtiyaçların giderilmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının ilerletilmesi ve Doğu Gelişim Planı'nın önünün açılması, Akpınar'ın sıraladığı başlıklar arasında yer aldı.

Anne-Çocuk Bilgi Evlerinin artırılması, gençlere yeni sosyal alanlar kazandırılması ve üretim tesislerinin tamamlanması da hedefler arasında bulunuyor.

Akpınar ayrıca Dulkadiroğlu–Çağlayancerit yolunun ikinci etabının Beşenli Mahallesi çıkışına kadar tamamlanması için yürütülen sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.

“Biz geleceğe bakıyoruz”

Röportajın sonunda görev anlayışını anlatan Akpınar, deprem sonrası ilçenin önünde çok sayıda sorun bulunduğunu ancak siyasi tartışmalar yerine hizmete odaklanılması gerektiğini söyledi.

Akpınar, çocukların daha iyi parklarda büyümesi, gençlerin kentte gelecek görmesi, üreticinin emeğinin karşılığını alması, esnafın kazanması, eski mahallelerin dönüşmesi ve vatandaşların güvenli konutlarda yaşaması hedeflerini sıraladı.

Akpınar, belediye başkanlığını makamdan ziyade hizmet ve eser bırakma sorumluluğu olarak gördüğünü belirterek açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

“Makamlar geçer, siyasi tartışmalar unutulur. Ama yaptığınız yol kalır. Diktiğiniz ağaç kalır. Bir çocuğun hayatına dokunduysanız o kalır. Bir annenin duasını aldıysanız o kalır. Geride bıraktığınız eser ve insanların gönlünde bıraktığınız iz kalır.”