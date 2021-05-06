Ramazan bayramına kısa bir süre kala milyonlarca kişi ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Peki, dul ve yetimler bayram ikramiyelerini ne zaman alabilecek?

Dul ve yetimlere bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, “Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Bununla ilgili düzenleme Meclis'te varılan uzlaşmayla gerçekleştiriliyor” dedi. Dul ve yetimlerde bayramda 1100 TL ikramiye alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak" dedi.

Bankaya gitmek yasak mı?

Tam kapanma sebebiyle pek çok kişi bankaya gitmenin serbest olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs'ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.

Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?

Emekliler

Yaşlılık aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Malullük aylığı alanlar

Ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişiler

Şehit yakınları

Gaziler

Muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar