Anne ya da babanın kaybı zorlu bir süreçtir. Bu acı sürecin devamında ise kişiler maddi sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu sebeple devlet dul ve yetim aylığı ile geride kalanlara destek olmaya çalışıyor. Peki, yetim aylığı için nereden başvuru yapılır?

Dul ve yetim aylığı başvurusu nasıl yapılır? Erkek çocuk kaç yaşına kadar yetim aylığı alabilir?

Vefat eden kişinin eşi ve çocukları dul ve yetim aylığına başvuru yapabilir. Başvurular e Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru işlemi için e Devlet’e giriş yapıp “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” sayfasını aratın. Açılan sayfaya ölen kişinin TC kimlik numarasını girip gereken adımları tamamladıktan sora başvuru işleminiz tamamlanacaktır.

Kız çocukları yetim aylığını evlenene kadar alabiliyor. Ayrıca işe giren ve çalışan kız çocukları evlenmeseler dahi maaşları kesilir. Boşanan kız çocukları yeniden başvuru yapmaları halinde yetim aylığı alabiliyor.

Erkek çocukları ise 18 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyor. Ancak eğitimi devam edenler 20 yaşına, yükseköğrenimi devam edenler ise 25 yaşına kadar aylık alabilmektedir.