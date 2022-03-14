Dukan diyet nedir, nasıl yapılır? Kalıcı ve hızlı kilo vermenize yardımcı diyet

Dukan diyeti nedir?

Dukan diyeti 4 ana safhaya ayrılan yüksek proteinli ve çok düşük karbonhidratlı bir diyet listesidir. Dukan diyetini Fransız beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan yazmıştır. Dukan diyetini, Dr. Pierre Dukan, et hariç olmak üzere her şeyi yemekten vazgerek kilo vermek isteyen obez bir insandan esinlenerek yazmıştır. Dr. Pierre Dukan, hastalarına bu diyet listesini verdikten sonra sonuçlarında hem sağlıklı hem de hızlı bir şekilde kilo verdiklerini görmüş sonrasında 2000 yılında dukan diyeti adlı kitabı yayınlamıştır. Dukan diyeti kitabı 32 ülkede yayınlanmış şimdilerde ise neredeyse tüm dünya tarafından duyulmuştur.

Fransız tıp doktoru Pierre Dukan'ın imzasını taşıyan bu diyet, 4 farklı evreden oluşmasıyla, yenilen ve içilenleriyle farklı oluşuyla diğer tüm diyetlerden ayrılıyor. Bu nedenle gözle görülür sonuçları daha hızlı bir şekilde elde etmenize yardımcı oluyor.

Dukan diyeti nasıl yapılır?

Dukan diyeti 4 aşamadan oluşmaktadır. Atak evresi, seyir evresi, güçlendirme evresi ve koruma evresinden oluşur. Dukan diyeti, kilo verme geçmişinize ve diğer faktörlere bağlı olarak gerçek ağırlığınız baz alınarak başlamaktadır. Dukan diyeti listesinin her aşaması, gerçek ağırlığınıza göre ne kadar kilo vermek gerektiğinizi göstererek hesaplanır.

Dukan diyetinin aşamaları nelerdir?

Dukan, 4 aşamasını en zorundan en rahatına şu şekilde tanımlıyor:

Atak; kısa ve sarsıcı

Seyir; istenilen kiloya kadar çetin

Güçlendirme; kaybedilen kilo başına 10 gün

Tam koruma; ömür boyu her Perşembe protein + asansör kullanımını bırakma + 3 yemek kaşığı yulaf kepeği

Atak evresinde neler yenilebilir?

• Yağsız sığır eti ve dana eti

• Derisi olmayan kümes hayvanları( tavuk göğsü gibi derisiz pişen etler)

• Karaciğer, böbrek

• Balık ve kabuklu deniz ürünleri (her çeşit).

• Yumurtalar

• Yağsız süt ürünleri (süzme yoğurt ve yağsız peynir türleri)

• Günde en az 1.5 litre su (zorunlu).

• Günde 1,5 yemek kaşığı yulaf kepeği (zorunlu).

• Az miktarda limon suyu ve turşu.

Dukan diyeti seyir evresinde yenilen gıdalar

• Ispanak, lahana, marul ve diğer yapraklı yeşillikler.

• Brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası.

• Biberler.

• Kuşkonmaz.

• Enginar.

• Patlıcan.

• Salatalıklar.

• Kereviz.

• Domates.

• Mantarlar.

• Yeşil fasulye.

• Soğanlar, pırasa ve arpacık soğanı.

• Kabak.

• Şalgam

• Günlük 1 porsiyon havuç veya pancar.

• Yulaf kepeği günlük 2 yemek kaşığı (zorunlu).

Başka sebze veya meyvelere izin verilmez. Salata sosu veya yağlama tavaları için 1 çay kaşığı yağdan başka yağ eklenmemelidir.

Dukan diyeti güçlendirme evresi

• Meyve: 1 fincan çilek, 1 porsiyon meyve olarak; 1 orta boy elma, portakal, armut, şeftali veya nektarin; 2 kivi, erik veya kayısı.

• Ekmek: az miktarda tereyağı ile yağlanmış 2 dilim ekmek.

• Peynir: Günde 1 porsiyon peynir (40 gram).

• Nişastalar: Haftada 1–2 porsiyon nişasta, 225 gram makarna ve diğer tahıllar, mısır, fasulye, baklagiller, pirinç veya patates.

• Et: Haftada 1–2 defa kuzu eti, kızartarak tüketilebilir.

• Yulaf kepeği: günlük 2,5 yemek kaşığı yulaf kepeği (zorunlu).

Dukan diyeti koruma evresi

Koruma evresi dukan diyetinin en son aşamasıdır. Son aşamadan mantık, diğer dukan diyeti aşamalarında elde edilen gelişmekleri sürdürmekle bağlantılıdır.

Her şey yenilebilir ancak sınırlı miktarda tüketilmesi bu aşama için oldukça önemlidir.

Dikkat edilmesi gereken kurallar şu şekildedir;

- Her hafta yağsız saf protein alınmaya devam edilmelidir.

- Asansör ve kısa mesafelerde araç yerine yürümek tercih edilmelidir.

- Yulaf kepeği koruma evresinde her gün 3 yemek kaşığı tüketilmelidir.

Dukan diyeti aşamalarından genel olarak bahsettik. Şimdi ise sizlere evlerine göre dukan diyeti listesini açıklayacağız. Dukan diyeti listesinin nasıl uygulanacağını bilmeyenlerde ve evre evre dukan diyeti listesine ihtiyaç duyanlar, aşağıda vermiş olduğumuz dukan diyeti listelerine göz atabilirler.