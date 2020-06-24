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Aktüel

Düğünlerde takı töreni olmayacak mı? | Düğünlerde fotoğraf çekimi yasak mı?

Düğünlerde takı töreni nasıl yapılacak? Koronoavirüs salgını sebebiyle düğün salonları mart ayında kapılarını kapattı. Düğün salonları 1 Temmuz’da açılacak. Ancak düğün salonlarında organizasyon öncesi ve sırasında pek çok önlem alınacak. Nişan ve düğün organizasyonları için gün sayanlar “Düğünlerde takı töreni kaldırıldı mı?” , “Düğün salonlarında takı töreni nasıl olacak?” , “Takı töreni nişanlarda nasıl yapılacak?” , “Düğün salonlarında artık takı töreni olmayacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:37:00 -
Düğünlerde takı töreni olmayacak mı? | Düğünlerde fotoğraf çekimi yasak mı?

Düğünler hem evleneceklerin mutluluğuna ortak olmak hem de herkesin imkanları doğrultusunda çiftlere desteklerini gösterdiği törenlerdir. Düğünlerde ve nikahlarda takı törenlerinin olmasının sebebi de bu durumdur. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni normale uyum sağlamaya başladığımız şu dönemde düğünlerde uygulanacak tedbirler de merak ediliyor.  Çiftler ve düğünlere katılacak olanlar takı törenlerini olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, takı törenleri yasaklandı mı?

Düğünlerde takı töreni olmayacak mı? | Düğünlerde fotoğraf çekimi yasak mı?

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek.

Genelgeye göre; düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak.

Düğün mekanlarının girişlerinde, ortak kullanım alanlarında ve masalarda el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak ve maske takılacak.

Düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.

Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacak.

Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler tercih edilecek.

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