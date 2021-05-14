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Yaşam Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün yasağı kalktı mı?
Yaşam

Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün yasağı kalktı mı?

Düğünler yapılabiliyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle düğünlerini erteleyenler ne zaman yasakların kalkacağını araştırıyor. Peki, düğün yasağı bitti mi? Düğün salonları ne zamana açılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 17:12:00 -
Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün yasağı kalktı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Düğün, nişan gibi organizasyonlarını ileri bir tarihe alanlar yaz aylarında kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Düğün yasağı bitti mi?

Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün yasağı kalktı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te sona erecek. Normalleşmenin belirlenen takvime göre yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” dedi.

Kademeli normalleşme adımlarıyla düğün salonlarının temmuz ayında belirli kural ve kısıtlamalarla açılması bekleniyor.

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