0553 313 94 23

Düğüne biber gazlı sabotaj! 25 kişi hastanelik oldu

Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimi sırasında salona gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından etrafa biber gazı sıkılması sonucunda 25 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 21:05
Düğüne biber gazlı sabotaj! 25 kişi hastanelik oldu

Çorum'da bir düğün salonunda sıkılan biber gazından etkilenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, gelin R.G. ile damat M.G'nin, kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimi sırasında salona gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından etrafa biber gazı sıkıldı. Kısa sürede yayılan gazdan etkilenen bazı davetliler dışarı çıktı. Yaşanan paniğin ardından gelin ve damat ile diğer davetliler de salonu boşalttı. Durumun bildirilmesi üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

25 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu gazdan etkilenen 25 kişi, ambulans ve otomobillerle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek bir süre müşahede altında tutulan 25 kişi, herhangi bir zehirlenme olayına rastlanmaması üzerine taburcu edildi. Gelin R.Ş. ile damat M.Ş. de ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 21:05
  1. Çorum
  2. düğün
  3. biber gazı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beştepe'den duygulandıran 'Malazgirt Zaferi' videosu
    1. Beştepe'den duygulandıran 'Malazgirt..
    2. ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve..
    3. 17 yaşındaki Japon Messi, Podolski'nin..
    4. Sınırda korkutan yangın! Ekipler önlem..
    5. Bahçeli'den parti teşkilatına ziyaret
    6. O ülkede şok protesto! Hükümetin..
    7. Trump'a John McCain şoku: Davet..
    8. Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da..
    9. Kasımpaşa 3'te 3 yaptı!
    10. İlknur'un hayali gerçek oldu!
    11. Hindistan'da felaketin bilançosu ağır!..
    12. Düğüne biber gazlı sabotaj! 25 kişi..
    13. Faciaya ramak kaldı! Yük treni ile..
    14. Almanya'nın gözü Afrika'da! Merkel..
    15. Akrabaların arazi kavgasında kan aktı!
    16. Bakanlıktan 'şarbon' iddialarına yanıt
    17. Şişli'de ambulans kaza yaptı!..
    18. Antik Kentte korkutan yangın!
    19. FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar'..
    20. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var