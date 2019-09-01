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Düğünde yine maganda kurşunu can aldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir düğüne katılan 47 yaşındaki Yunus Yıldız, silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

01 Eylül 2019 Pazar 09:22
Düğünde yine maganda kurşunu can aldı

Karabük'ün Eflani ilçesi merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde bir düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı. 

Yakınları tarafından Eflani Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ola yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller köyünün muhtarı C.K'yi (36) gözaltına aldı.  

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovana rastladı. 

Öte yandan hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın sosyal medya hesaplarından düğüne ait görüntüleri paylaştığı görüldü. 

Davul ve zurnaların eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyor.  

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:22
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