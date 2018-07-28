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Düğünde ortalık karıştı: 8 kişi yaralandı

Bolu’da düğün sırasında gelin ve damadın aileleri arasında misafirlerle ilgilenilmediği iddiasıyla çıkan kavgada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:37
Düğünde ortalık karıştı: 8 kişi yaralandı

Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünde, iddiaya göre gelin ve damadın aileleri arasında düğüne gelen misafirlerle ilgilenilmediği gerekçesiyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Düğün salonu içerisinde başlayan kavga, daha sonra dışarıda da devam etti.

Düğüne gelen misafirler, kavga eden iki aileyi ayıramayınca durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, kavga eden aileleri biber gazı sıkarak güçlükle ayırmayı başardı.

Çıkar arbedede çeşitli yerlerinden yaralanan A.Ö., M.D., D.K., İ.K., Ş.Ö., E.Ö., F.K. ve Z.Ö. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzey Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Hastanede tedavileri yapılan yaralılar, polis eşliğinde evlerine gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:37
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