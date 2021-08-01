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Gündem Düğünde havaya ateş eden maganda bir kişiyi öldürdü
Gündem

Düğünde havaya ateş eden maganda bir kişiyi öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele havaya ateş açarak bir kişinin ölmesine, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 14:27:00 -
Düğünde havaya ateş eden maganda bir kişiyi öldürdü

Akçakent Mahallesi'nde dün akşamki bir düğün merasiminde rastgele havaya ateş açılması sonucu İ.Ç. (19) ile Mesut Ezoğlu (53) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ezoğlu, müdahaleye kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ruhsatsız tabancayla havaya rastgele ateş eden şüpheli V.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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