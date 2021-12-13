  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Düğünde gösteriş uğruna canlarından oluyorlardı! Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı
Dünya

Düğünde gösteriş uğruna canlarından oluyorlardı! Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı

Hindistan'da bir düğünde gösteriş uğruna gelin ve damat neredeyse canlarından oluyordu. Çift, bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucu metrelerce yüksekten yere çakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 22:29:00 - 2021-12-13 22:33:34

Hindistan’da gelin ve damat, sahne şovu sırasında bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucu metrelerce yüksekten yere çakıldı.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi.

Metrelerce yüksekten yere çakıldılar

Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı.

Gelin ve damat hafif şekilde yaralandı

Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu. Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay