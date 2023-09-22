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Spor Düğünde geline altın yerine bakın ne takıldı! Herkesi şaşkına çeviren anlar
Spor

Düğünde geline altın yerine bakın ne takıldı! Herkesi şaşkına çeviren anlar

Yeniakit Publisher
2023-09-22 10:54:00 -

Erzincan’da düzenlenen bir nikah töreninde geline beş litrelik ayçiçek yağı takıldı. O anlar kameralara yansırken birçok kişiyi şaşkına çevirdi.

Erzincan’da düzenlenen bir nikah töreninde gelin ve damada takı merasiminde 5 litrelik Ayçiçek yağı takıldı.

Nişan, düğün gibi törenlerde takı takma durumu mizaha döküldü. Erzincanlı Seda ve Oğuzhan Vatan, çifti düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Nikah törenine katılanlardan gelin ve damadın akrabalarından Aşkın Güngör, gelin ve damada takı olarak 5 litrelik Ayçiçek yağı taktı.

Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Güngör, döviz yerine Ayçiçek yağı hediye etmekten mutlu olduğunu da söyledi.

Güngör, “Düğünümüzde altının dışında sadece Türk parasının takıldığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra çiftimize Ayçiçek yağı takmak istedik” dedi.

Seda ve Oğuzhan Vatan, çifti ise; “Verilen hediyeden hiç haberimiz yoktu, kendisine ve gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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