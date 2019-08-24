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Düğünde ‘çok oynadınız’ kavgası sokağa taştı

Hatay’da bir düğünde taraflar arasında ‘çok oynadınız’ kavgası çıktı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:51
Düğünde ‘çok oynadınız’ kavgası sokağa taştı

Hatay’da bir düğünde taraflar arasında ‘çok oynadınız’ kavgası çıktı. Sokağa taşan kavga sonrası gelinle damat salondan erken ayrıldı.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda gelin ve damat yakınları arasında ‘siz çok oynadınız’ tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı. Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı.


Yaralananın olmadığı ‘çok oynadınız’ kavgasının ardından taraflarda salondan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:51
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