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Yerel Düğün yolunda kaza! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Düğün yolunda kaza! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce mevkiinde akrabalarının düğününe giden bir ailenin içinde bulunduğu panelvanın bariyerlere çarpması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 16:42:00 -
Düğün yolunda kaza! Çok sayıda yaralı var

Otoyolda Ankara yönüne giden Nesip Çoruk idaresindeki 34 DIV 682 plakalı panelvan, Gümüşova rampaları mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile panelvanda bulunan Neşe Sarı, Yıldız Çoruk, Dilek Bulut (4) ve Besmiye Memati yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 5 kişinin İstanbul'dan Trabzon'daki akrabalarının düğününe gittikleri öğrenildi.

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