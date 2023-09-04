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Yerel Düğün yemeğinden zehirlenen 70 kişi hastaneye kaldırıldı
Yerel

Düğün yemeğinden zehirlenen 70 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 10:26:00 -
Düğün yemeğinden zehirlenen 70 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, bir düğünde ikram edilen yemekten zehirlendiği belirtilen 70 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, bir düğünde ikram edilen yemekten zehirlendiği belirtilen 70 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bir düğüne katılan 70 kişi verilen pilav, tavuk ve nohut yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla hastaneye giderken diğerleri de ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.
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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zehirlenmenin nedeni araştırılıyor. (İLKHA)

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