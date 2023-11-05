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Yerel Düğün yemeğinden zehirlendiler!
Yerel

Düğün yemeğinden zehirlendiler!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 23:15:00 -
Düğün yemeğinden zehirlendiler!

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir yakınlarının düğün merasimine katılan 7 kişi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Uğrak köyü Musrat Mahallesi'nde bir yakınlarının düğününe katılan davetliler, düğün yemeğinden yedi. Bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve istiğfar şikayetleri ile rahatsızlanan K.E., M.H., B.B. ve B.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra aynı şikayetlerle rahatsızlanan E.C. ve C.K. de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, bir kişi de rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Vatandaşların düğün yemeğinde tavuklu pilav yedikleri öğrenildi.

Düğün yemeğinde 6 kişi zehirlendi

Uğrak Köyü Muhtarı Fatih Efe, “Köyümüzde Musrat Mahallesi'ndeki bir düğünde 4 kişi zehirlendi. 2 kişi daha geliyor, şu anda yoldalar. Toplamda 6 kişinin zehirlendiğini tahmin ediyoruz” dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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