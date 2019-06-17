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Düğün sezonu piyasaları canlandırdı

Bahar ve yaz aylarının girişiyle başlayan düğün sezonunun ardından piyasalarda hareketlilik yaşanıyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:54
Düğün sezonu piyasaları canlandırdı

Bahar ve yaz aylarının girişiyle başlayan düğün sezonunun ardından piyasalarda hareketlilik yaşanıyor.


Düğün hazırlığında olan vatandaşların planlarını ertelemesine neden olan ve uzun süredir devam eden kapalı hava döneminin yavaş yavaş yerini açık havalara bırakmasıyla birlikte düğün alışverişi piyasaları da canlanmaya başladı. Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışverişlerinden en çok rağbet gören işletmelerin başında ise düğün salonları, kuyumcular ve gelinlikçiler geliyor.


Ramazan ayından sonra düğün sezonuna tam anlamıyla girildiğini ve satışlarda artış yaşandığını ifade eden Bahriye Kırar, "3 senedir bu işle meşgulüm. Geçen seneye oranla bu sene sezon için fiyat açısından daha uygun gelinliklerimiz var, dolayısıyla bu konuda müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Sezon satışlarımızda sezon dışındaki satışlara göre yüzde 60-70 oranında bir artış oluyor" diye konuştu.


’Düğün salonlarının çoğalması ile birlikte sezon dönemi uzadı’


Sezon bazında canlılık yaşansa da geçen seneye göre daha durağan bir hareketlilik olduğunu belirten Kırar, "Eskiden düğün sezonu belirli bir zaman aralığında sürerken düğün salonlarının çoğalmasıyla birlikte düğün sezonları artık tam olarak bitmiyor, uzuyor. Sezon uzayınca düğün sezonuna oranla satışlarda da yavaşlama oluyor. Mayıstan sonra Haziran ayıyla birlikte tamamen düğün sezonuna girmiş oluyoruz. Sezon bazında artış olsa da piyasa geçen seneye göre şu sıralar durağan, müşterilerimizden önce gelinliği beğeneyim diyenler de var ama öncelikleri daha çok fiyat oluyor. Fiyatlarda genel olarak değişiklik yok ama elbette sezon farkı oluyor, düğün sezonundan önce gelen müşterilere göre fiyat artışı var" ifadelerini kullandı.


Kuyumcularda küçük gramaj dönemi


Eskişehir kuyumcu esnafından Emre Öztürk, piyasadaki canlılığın geçen seneye göre azaldığını belirterek "Tam verim alamasak da yılın geri kalanına göre tabi ki hareketlilik var. Son dönemde ABD ile yaşadığımız S-400 ile F-35 krizi altın fiyatlarını da etkiledi. Bu da tabi ki düğün hazırlığında olan müşterilerimizi etkiledi. Örneğin bilezik, düğün seti almaktansa çeyrek altın, kolye alımına yönelimler olmakta, satışlarda da büyük gramajlardan ziyade küçük gramajlar işlem görülmekte, bu satışların kar oranı daha düşük olduğu için piyasaların canlılığı az diyebiliriz" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:54
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