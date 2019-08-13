0553 313 94 23

Düğün salonu ve halısaha açılışını Milletvekili Ünal yaptı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal açılışlar gerçekleştirmek için Yenice ilçesine bağlı Şirinköy’e ziyaret gerçekleştirdi.

13 Ağustos 2019 Salı 22:41
Düğün salonu ve halısaha açılışını Milletvekili Ünal yaptı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal açılışlar gerçekleştirmek için Yenice ilçesine bağlı Şirinköy’e ziyaret gerçekleştirdi.


AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Yenice ilçesine bağlı Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köylerinin ortaklaşa kullanacağı düğün salonu ve halısaha açılışını yaptı. Şirinköyde köy muhtarları tarafından karşılanan Ünal ilk önce üç köyün ortak olarak kullanacağı ve yapımı tamamlanan düğün salonunun açılışını yaparak binada incelemelerde bulundu. Daha sonra Ünal Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkıları ile yapımı tamamlanan halısahanın açılışını yaparak düzenlenen futbol turnuvasına katılan takımlara başarılar diledi. Açılışların ardından konuşan Ünal, köylerde yaşanan sıkıntıları gidermek üzere çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirterek, "Düğün salonunu yapımı tamamlandı. Gençlerimiz düğünlerini burada rahatça yapabilecek. Ayrıca diğer faaliyetlerde kullanılacak salonumuz hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve vakit geçirebileceği halısahayı açtık. Ayrıca kurban bayramı dolayısı ile düzenlenen turnuvadaki takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 22:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop tokmakla buğday dövdü
    1. TBMM Başkanı Şentop tokmakla buğday..
    2. Liverpoollu taraftarlar maç öncesi..
    3. Pakistan'dan BMGK'ye Cammu Keşmir..
    4. Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi..
    5. Nallıhan’da virajı alamayan sürücü..
    6. Cip kaza yapınca silahlar ve mermiler..
    7. Yangına itfaiyeden zamanında müdahale
    8. Düğün salonu ve halısaha açılışını..
    9. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    10. Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı..
    11. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    12. Rusya, Şoygu’nun uçağına yaklaşmaya..
    13. Diagne teklifi reddetti: Beni o ülkeye..
    14. Tekirdağ’da keşkek izdihamı
    15. "Yeni bir dünyanın kuruluşunun..
    16. Eskişehir’deki orman yangınını..
    17. UEFA Şampiyonlar Ligi: Olympiakos: 0 -..
    18. Uzmanlar uyardı: Kazalar en çok o..
    19. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
    20. İtalya'daki hükümet krizi
    21. Trump Hong Kongluları uyardı: Çin..
    22. Ürdün'den İsrail'e "Kudüs" notası
    23. Trump'tan Hong Kong konusunda sükunet..
    24. Eski Milletvekili Zeydan için mevlit..
    25. Olympiakos-Medipol Başakşehir maçından..
    26. GÜNCELLEME-Kuzenini kurtarmak isterken..
    27. "Kurbana fakirin değil zenginin..
    28. İran'ın uranyum stoku 370 kilograma..
    29. Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı
    30. A Milli Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı