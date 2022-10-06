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Yerel Düğün konvoyundan para isteyen çocuğa tekme attı!
Yerel

Düğün konvoyundan para isteyen çocuğa tekme attı!

Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocuklara tekme atan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahısın yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 16:23:00 -
Düğün konvoyundan para isteyen çocuğa tekme attı!

Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocuklara tekme atan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahısın yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu tespit edildi.

Sultanbeyli’de polis ekipleri, 03 Ekim 2022 tarihinde düğün konvoyun önünü keserek para isteyen çocuğa tekme atan şahsı yakalamak için harekete geçti.

Yürütülen çalışmalarda; olayın 02 Ekim 2022 tarihinde Mimarsinan Mahallesi'nde düğün konvoyunun geçişi sırasında meydana geldiği belirlendi.

 

Güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı

Araştırmalarda; mağdur şahsın T.Ş.(11) isimli çocuk şahıs olduğu anlaşılmış, ailesine ulaşılarak ilgili birime intikalleri sağlandı. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, konvoyun geçiş güzergahında çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü inceleyen ekipler, şüpheli şahsın Y.Ö. isimli şahıs olduğunu tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

Yüzde 50 engelli olduğu tespit edildi

Şahsın yapılan sorgulamasında, kasten yaralama suçundan kaydının olduğu ayrıca yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

 

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